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推動享食冰箱 30歲正妹獲特優里長

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北三重區永安里長黃麗伃。圖／民政局提供
新北三重區永安里長黃麗伃。圖／民政局提供

新北市政府昨表揚122名特優里長、49名績優民政人員，此次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃，她26歲就投入里長一職，推動「享食冰箱」，避免食物浪費，幫助有需求民眾得到資源。她說，從小志向就是當里長，希望有更多年輕人加入服務行列。

侯友宜昨出席112年特優里長及績優民政人員表揚大會，侯致詞時說，新北是大市，很多事情仰賴里長與區長之間LINE群組溝通，讓問題能馬上解決，常聽民眾稱讚新北市行政效率高，有里民回饋說「市長，汐止區哪一條路常淹水，你上任後馬上處理，效率很快」，侯告訴對方「這是里長功勞，新北能連續拿到五星城市，是基層里長功勞。」

侯友宜表示，地方與市府同心同力，這一屆有很多新科里長，特優里長是最高榮耀，和市府並肩作戰，讓市民能安居樂業。

黃麗伃是中正大學勞工關係碩士畢業，讀國小5年級時就夢想要當里長，她2018年如願選上里長後，善於媒合社區資源及外部力量，解決里民疑難雜症。

黃麗伃在里內成立「長者健康促進站」，強化在地長者的健康促進，推動「享食冰箱」，避免食物浪費，讓有需求民眾能有食物資源。

此次獲表揚特優里長中，最高齡者為80歲石門區茂林里長簡義雄，他費心提升里民生活品質，帶志工投入里內環境清潔，獲新北市五星級環境認證，結合周邊英速魔法學院，爭取魔法公園成觀光亮點，也是里民休閒好去處。

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