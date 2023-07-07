汐東線377億工程 月底上網招標

捷運汐止東湖線進度備受關注，造價達377億元，今年1月行政院核定綜合規畫後，今起一周公開閱覽，月底上網公開招標，朝2032年完工目標努力，屆時可連接民生汐止線及基隆捷運，串起北北基軌道路網。

新北市捷運局昨宣布啟動「汐止東湖線工程採購廉政平台」，象徵工程招標公平公開。副市長陳純敬說，政府興建重大公共工程時，常傳聞有外界勢力介入，成立廉政平台，讓公務同仁能勇於任事、廠商安心施工。

新北市捷運局表示，未來汐東線將與基隆捷運及民生線整合一車到底，號誌系統基本設計與捷運環狀線、三鶯線相同。在既有國產化基礎下，採用低底盤車輛及架空電車線，配有隨車員的自動駕駛系統，具列車自動運轉、自動防護系統、自動監督系統等功能，為中運量自動駕駛捷運系統。

捷運局長李政安說明，廉政平台成立後，同步辦理捷運汐止東湖線統包工程廠商說明會，7日起進行為期7天的招標文件公開閱覽。汐東線待中央核定基本設計工程經費後，預計7月底可上網公告招標，朝2032年完工目標邁進。

「汐東線公開招標只是起頭！」市議員廖先翔說，樂見工程起步，主張汐東線要能延伸到台北市中心效益才會高，這也是汐止居民最期待的，民生汐止線東湖那端，台北市政府要加緊腳步盡快完成程序動工，與汐東線銜接後，汐止居民往返北市通勤通學效益才能極大化。

市議員張錦豪表示，難免擔心會因原物料上漲，影響廠商投標意願，盼進度能如期如實。

住商不動產新北區首席協理趙中康說，汐止長年交通問題難解，汐止東湖線通車後，能提高汐止和內湖間連結度，紓解交通壓力，強化汐止生活機能，從過往捷運宅經驗觀察，捷運站周邊走路10分鐘內房價受惠最多。