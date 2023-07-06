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方便遊客 石碇老街7月起假日封街畫行人徒步區
新北市石碇區公所從七月起，實施假日封街，設置行人徒步區措施，打造老街人本文化。老街周邊已完成設置汽機車禁制標誌，徒步區管制範圍為石碇老街全段道路，時段為上午10時至下午5時，請用路人配合，徒步區範圍內禁止行駛及臨停汽機車。
石碇老街為清代時期茶葉買賣集散地，沿著「淡蘭古道至南路（外按段）」延伸至石碇地標雙溪口的淡蘭吊橋，全盛時期為當時台灣首屈一指大茶市，後來隨著煤礦發展，發展重心由西街移轉到東街，西街仍留下集順廟、老樹與舊有街道型式。
東街的發展因為腹地小地形限制，特殊「吊腳樓」建築型式油然而生，內街稱「不見天」，昔日商家進行交易買賣地點，日用百貨樣樣有，商業交易頻繁，亦有「小迪化街」的稱號。
石碇區長劉彥伯表示，這次設置行人徒步區，感謝老街內及周邊店家大力配合，且為迎接更多遊客，許多商家也調整了店面營業範圍及妝點綠色植栽，讓環境更加乾淨、視野更為通透，期待來訪遊客在「石碇之心」駐足飽餐後，能將視野及腳步延伸至「不見天街」內部，體會老街歷史風情。
此外，進入老街入口的「秀山橋」前已增設行人走道完成，守護來往行人安全，近期並把代表石碇意象的「霧影虹橋」及街口的「感恩亭」重新「上妝」等，此次由公私部門及在地人士一起共同努力打造行人友善環境，期能重新賦予老街乾淨、舒適、安全新風貌。
劉彥伯提到，石碇老街周遭以往常有停車困難的情況，近年來已在北47線往烏塗里方向，以及石碇分駐所旁湳窟路上，設置充足的停車空間。
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