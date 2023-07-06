仙丹、紫薇盛開比美 汐止城中里茄苳溪步道賞花趣

又到了仙丹盛開的季節，汐止區城中里的茄苳溪步道，這幾年不斷的種花綠美化，最近沿途各色仙丹、還有紫薇都在盛開中，賞花正是時候，尤其今年黃色仙丹開的特別好，里長廖福賢也邀請大家有空來賞花。

汐止基隆河畔轉進茄苳溪步道，沿途的紫薇陸續盛開，桃紅、淺紫色的花朵，開滿枝頭，而再往前走，則是仙丹的大本營，首先是宮粉仙丹大開，看過去就像粉紅花牆一樣，真的好美，而最近也輪到了粉嫩的黃色仙丹盛開，兩大區黃色花朵綻放，好吸晴。

城中里長廖福賢說，茄苳溪步道上所有的花都正在盛開中，包括黃色仙丹、宮粉仙丹、還有紫薇，很歡迎大家來散步賞花，而養護這些花真的很感謝里內的志工們，大家白天拔草、晚上澆水，因為，夏天到了30幾度的高溫，如果沒澆水的話，花就很容易枯掉。

城中里內的仙丹，這十幾年也種出不少心得，除了一開始的橘色及大王仙丹，前幾年又種下黃色及白色仙丹，結果今年黃色大開，當然，要維護這一大片的花園並不容易，尤其夏天到了，澆水是大工程，兩天就要澆一次，經常晚上動員十幾二十位的志工，這一澆就澆到晚上十點，雖然辛苦，但是看到花開的這麼美，志工都說很值得。