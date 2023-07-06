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汐止北峰國小教室建置觸控螢幕 互動學習教學更活潑

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔協助汐止的北峰國小的一年級教室建置觸控式螢幕，和傳統手寫黑板不同，可以直接投影再加上手直接觸控點選，教學更多元。圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔協助汐止的北峰國小的一年級教室建置觸控式螢幕，和傳統手寫黑板不同，可以直接投影再加上手直接觸控點選，教學更多元。圖／觀天下有線電視提供

為了讓教學更活潑多元，也更現代化，新北市議員廖先翔協助汐止的北峰國小的一年級教室建置觸控式螢幕，和傳統手寫黑板不同，可以直接投影再加上手直接觸控點選，教學更多元。

新北市議員廖先翔表示，為了讓老師教學更有彈性也更能結合現代化的科技設備，給學生更好的學習品質，所以，學校有爭取在低年級教室設置投影的觸控螢幕，這也是新北市政府在極力推廣的政策。

廖先翔指出，它的特色就是用投影的方式，上面有一台投影機，底下有投影螢幕，那傳統的投影機都是只能看而已，但現在則是有搭配觸控螢幕，用按的方式來操控，其實就很像ipad一樣，讓老師學生互動學習，今年補助了北峰國小一年級設置了三台，如果反應好的話，會跟學校、市政府一起努力，將新北市的教學設備做提升。

北峰國小校長劉國華說，感謝議員協助學校建置整個學校資訊教育的環境，讓所有的資訊媒材，讓老師們整個的資訊教學，有更好的成效。

議員 廖先翔 教室 汐止

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