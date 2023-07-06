瑞芳鼻頭國小科學營動手做 偏鄉學生暑假不無聊

放暑假了，很多家長可能會安排孩子上安親班，但是在偏鄉的鼻頭國小，沒有這樣的地方可以安排，加上父母都還在工作，因此學生大部分都待在家，校方為了讓孩子暑假也能有正常的作息生活和充實暑假假期，特別安排有趣的科學營隊到校讓孩子度過不無聊的暑假。

利用隨手可得的紙張，在台北教育大學的學生巧妙的運用下，利用簡單的摺紙讓鼻頭國小學生了解重心和平衡的概念，有趣的互動也讓現場很歡樂，鼻頭國小每年暑假都會安排各式營隊讓學生參加，讓他們暑假充滿樂趣不無聊。

鼻頭國小校長李延昌說，科學營的團隊，都是運用生活中可以看到的素材，來進行各項的科學運用，讓學生跳脫課本上的內容，從做中學加深印象，也提升學生對於科學的興趣。

國北教大團隊雷芳晶說，科學其實深入探究就會發現一點都不難，所以利用這一個禮拜的時間，使用隨手可得的素材，像是紙張，彈珠，橡皮筋等等，讓鼻頭國小學生動手玩科學，希望讓他們收穫滿滿也啟發他們對於科學的興趣。