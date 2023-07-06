限時收受點飄臭 北市府：未影響環境、垃圾車執行任務不受限

本報接獲讀者投訴，士林住家旁巷道遭北市環保局長期設置回收站，臭味沖天，罔顧社區居民和學生的衛生。環保局回應，臨時的限時收受點1天3時段服務民眾，時間一到即全數清運，不會造成環境髒亂；依道路交通安全規則，垃圾車執行任務臨時停車與地點也不受限制。

王小姐指出，住家臨近的中山北路六段763巷道，長期被環保局占據當成垃圾及廚餘回收站，每周6天、每日3次供民眾丟棄垃圾，臭氣沖天，鐵皮牆掛滿垃圾袋及髒物，現場還設置流動廁所，造成車輛無法正常雙向通行。她直言，環保局應該是協助市民做好環境保護及清潔工作，怎麼帶頭做出最壞示範？

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿指出，士林區清潔隊天母分隊的分隊部早期位在中山北路六段763巷，鄰近台北美國學校、台北市日僑學校。該處為台北美國學校用地，經歸還校方，加上此屬國有財產署未開闢道路用地，不宜設置分隊部，天母分隊於2021年搬遷。

鄧淞駿說，為配合當地居民需求，在原處規畫1天3時段駐點收運，提供民眾丟棄垃圾，早上7點至10點、下午2點到5點與晚上8點至10點結束後，清潔隊人車與垃圾、回收物、廚餘都會運走，不會造成髒亂問題。

記者今天實地走訪，清潔隊員頂著烈陽工作，時間一到即快速全數清運離開，未留有垃圾或廚餘等物。北市議員陳重文服務處今也與當地多位里長、環保局、北水處等單位到場會勘，研商改善收運配套設施。

天壽里長陳伯同說，曾接獲里民反映該處有惡臭，即使環保局晚間整理乾淨，仍有不肖人士偷倒垃圾，使得清潔隊員無端背黑鍋，因此要求加裝監視器，另設洗手處供民洗手。北水處表示，該處原申請門牌的建物已拆除，無法接水，且屬道路用地不可接水。