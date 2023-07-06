三芝夏日西瓜行銷火力全開 評鑑、大胃王8日登場

為了行銷三芝西瓜，三芝區公所與三芝區農會攜手舉辦夏日西瓜行銷活動，將於7月8日在淺水灣芝蘭公園熱鬧登場，現場廣邀瓜農挑選西瓜來評鑑交流種植技術，更趣味的籌備緊張刺激的「限時西瓜大胃王比賽」，就是讓到訪的民眾在炎炎夏日盡情品嚐三芝當令西瓜的多汁鮮甜。

三芝區長賴小萍指出，三芝依山傍海，而西瓜多種植在濱海沙地，三芝農民引用陽明山清澈水源灌溉，加上受海風吹拂，讓三芝西瓜口感扎實略帶粉沙感，皮薄肉紅又多汁，更有不少嚐過的民眾分享，因為海風吹拂的鹽分，為三芝西瓜增「甜」不少。而三芝在地農友，為了適應特殊地理環境，大多選擇不嫁接的「華寶」或「富寶」品種栽培，大小適中、糖度平均還可達 12 度左右，品質相當好。

也因為原生種西瓜在田裡長到9分熟才採摘，不耐長途的運輸路程，想要在北部以外的地區吃到三芝西瓜可以說很不容易，因此想購買優質的三芝西瓜，可以直接前往於產地或到三芝農會超市與農民直銷站選購。而本週六將登場的西瓜行銷活動，透過「西瓜評鑑比賽」讓瓜農切磋栽種技術，更邀請在地農友設攤展售新鮮農特產品，三芝區長歡迎民眾趁著產季來到三芝品嚐西瓜清涼好滋味，也順道欣賞三芝夏季海上風情。