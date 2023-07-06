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高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

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高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊，新北市地區有38度極端高溫出現的機率。但約在下午2點46分，板橋區文聖街、重慶路一帶突然停電，引發網友討論。圖／翻攝臉書「我是板橋人」
中央氣象局發布高溫資訊，新北市地區有38度極端高溫出現的機率。但約在下午2點46分，板橋區文聖街、重慶路一帶突然停電，引發網友討論。圖／翻攝臉書「我是板橋人」

中央氣象局發布高溫資訊，新北市地區有38度極端高溫出現的機率。但約在下午2點46分，板橋區文聖街、重慶路一帶突然停電，還有人在「我是板橋人」臉書社團留言被困在電梯中。台電表示，已在3點23分全數恢復供電，新北市消防局表示，目前尚未接獲任何報案電話。

有網友在「我是板橋人」臉書社團發文詢問，板橋哪裡停電了？有網友紛紛在底下留言，包含縣民大道、文聖街、後埔街、重慶路等等，也有人抱怨「這天氣跳電是要逼死誰」、「這周高溫上看38、9度，要小心隨時跳電喔」。

台電北南區處說明，今日14時46分由於地下電纜故障，造成新北市板橋區文聖街、大同街 、重慶路 、成都街、 四川路一段 、大華街 、館前西路 、華興街、 華福街 、東興街、 館前東路 、實踐路、 民族路等一帶3013戶停電，經台電第一時間立即轉供及派員搶修，已於下午3時23分全數完成復電。因停電造成民眾不便，台電深表歉意。

停電 台電

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