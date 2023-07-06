官方宣傳噴水池可玩水、民眾到場卻遭阻敗興而歸 新北觀旅局回應了

新北市斬龍山遺址文化公園市府投入4300萬元打造，開闢親子同樂設施包括考古遊戲沙坑、噴水池等。但近來民眾前往戲水被阻不滿表示，看新北市觀旅局官網推薦這是消暑勝地才前來，但卻不得其門而入導致敗興而歸，新北市觀旅局表示，未來宣傳各景點會更密切確認景點現況。

臉書社團「我是土城人我愛土城區」日前有民眾發文表示，過往斬龍山遺址文化公園噴水池可供孩童戲水，甚至新北市觀旅局也說可以免費戶外玩水，但本月3日到現場卻被警衛攔阻，指水質太差、噴水壓力強因此禁止。不懂為何官網宣傳可玩水、到現場又被禁止，導致敗興而歸。

新北市觀光旅遊局表示，新北旅客粉專近期4月露出貼文，針對斬龍山遺址文化公園係以介紹古器物遺址為主，並未提及戲水，6月戲水主題景點亦無宣傳斬龍山遺址文化公園。而觀光旅遊網介紹景點內容除參考機關提供資訊外，亦會參考先前宣傳亮點，又斬龍山遺址文化公園現地設有「夏季噴水期間5月至9月，讓民眾能直接與水互動消暑之牌面」，未來觀光旅遊局在宣傳各景點時也會更密切與相關機關確認景點現地情況。

文化局表示，噴水池景觀設施自2019年開放，2021年因疫情暫停運作，今年疫情趨緩，該設施自7月初恢復運作，噴水池為景觀設施而非戲水設施，炎炎夏日民眾可以親近消暑與水互動，但不建議將噴水池作為戲水區。

另考量過濾系統因疫情長時間暫停運作，為提供安全無虞的水質並維護民眾健康，噴水池過濾系統將更新並進行檢修，使用氯錠消毒及定期進行水質檢測，以維護噴水設施水質，噴水池目前僅供觀賞，除文化局粉專公告非戲水區，現場亦安排人員提醒民眾勿進入戲水。

文化局說，斬龍山遺址文化公園是土城第1座市定考古遺址公園，在2019年被指定為市定考古遺址。與其將其作為封閉的靜態遺址，新北市府決定將遺址規劃為結合考古、公園遊憩的寓教於樂園區。公園內設置四滑行道大型溜滑梯，噴水池則是小朋友夏日親近消暑最愛，還有沙坑、考古遺址展示看板，適合假日親子同遊。