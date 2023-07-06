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北市今年首發熱浪預警通報 環保局道路灑水降高溫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市發布今年首次熱浪預警通報，市府相關單位啟動高溫應變措施，此為環保局取回收水在高溫道路灑水。圖／台北市環保局提供
北市發布今年首次熱浪預警通報，市府相關單位啟動高溫應變措施，此為環保局取回收水在高溫道路灑水。圖／台北市環保局提供

西南風影響，近日各地高溫炎熱，今天中央氣象局高溫資訊顯示北市是橙色燈號，北市發布今年首次熱浪預警通報，市府相關單位依預警機制即刻啟動各項高溫應變措施，包含環保局取回收水在高溫道路灑水、公園處澆灌公園綠地植栽，降低高溫對市民朋友可能的危害。

北市府因應城市熱島效應的高溫衝擊，2016年起建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，參照氣象局發布高溫資訊，以橙燈、紅燈作為北市熱浪預警標準，通報相關局處執行高溫因應措施。

環保局表示，北市今天高溫資訊為橙色燈號，市府發布高溫預警通報並啟動因應作為，如環保局取回收水在高溫道路灑水、公園處澆灌公園綠地植栽以調節都市微氣候、勞動局針對戶外工作者勞動檢查、社會局關懷易受熱危害的高危險群如獨居長者，衛生局及市場處加強衛教宣導、緊急醫療、輔導食品業者等。

環保局提醒，白天高溫炎熱且紫外線強烈，儘量待在陰涼處所和減少長時間戶外活動，不論室內外都要記得隨時補充水分，若出現輕微噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是中暑的訊號，應注意身體的狀況，必要時應迅速就醫。

高溫 熱浪

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