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獲新北特優里長 30歲正妹里長甜笑：從小夢想職業

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜致贈獎牌給122名特優里長及49名績優民政人員，其中本次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜致贈獎牌給122名特優里長及49名績優民政人員，其中本次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃。記者張曼蘋／攝影

新北市府今表彰特優里長及民政人員，由新北市長侯友宜致贈獎牌給122名特優里長及49名績優民政人員，其中本次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃，她從26歲就投入里長一職，外型亮麗，她推動「享食冰箱」，以避免食物浪費，讓有需求民眾可得到食物資源。她笑說，從小夢想的職業就是當里長，希望可以鼓勵更多年輕人加入。

侯友宜今出席112年特優里長及績優民政人員表揚大會，侯致詞時說，新北是大市，很多事情都仰賴里長跟區長之間的LINE群組連線，讓問題能馬上解決，且常遇到民眾說新北是有效率政府，「也跟我說市長，汐止哪一條路常淹水，但你上任後有狀況馬上處理，效率很快，但我說這都是里長功勞，新北能連續拿到五星城市，都是基層里長的功勞。」

侯友宜表示，地方跟市府同心同力，很多都是老朋友，這次也有很多是新科里長，特優里長是最高榮耀，要一起並肩作戰，讓新北能從市民身上看到安居樂業，大家一起打拚讓生活過得更好，一起侯侯做代誌。

黃麗伃是中正大學勞工關係碩士畢業，她從國小五年級受到里長幫忙後，就夢想要當里長。她在2018年選上里長後，善於媒合社區及外部力量，合作解決問題，像是透過申請公部門計畫，結合里辦公處資源。

黃麗伃也在永安里成立「長者健康促進站」，強化推動在地長者的健康促進活動，同時推動「享食冰箱」，避免食物浪費，讓有需求的民眾能有食物資源，且愛心捐贈單位也能固定找到受贈單位。她說，從小的夢想的職業就是當里長，希望可以鼓勵年輕人加入。

另外，此次受表揚的特優里長中，最高齡者為80歲石門區茂林里長簡義雄，積極提升里民生活品質，帶志工投入里內環境清潔，獲新北市五星級環境認證殊榮，同時結合周邊英速魔法學院，爭取魔法公園作為觀光景點，提供里民休閒好去處。

本次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃，她從26歲就投入里長一職，外型亮麗。記者張曼蘋／攝影
本次最年輕特優里長為30歲三重區永安里長黃麗伃，她從26歲就投入里長一職，外型亮麗。記者張曼蘋／攝影

侯友宜

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