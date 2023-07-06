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北市7月20日起限時機車格可停40分鐘 每次收費20元

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，今年7月20日起將延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，今年7月20日起將延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供

台北市政府近幾年陸續在有需求的地方設置「限停15分鐘機車格」，北市停管處觀察並蒐集民意，發現騎士有延長停車的需求，因此自7月20日起，全市30處限停機車格將改為「機車限時停車位」，最多可停40分鐘並收費，超時者可開處600元以上罰鍰。

為了提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，減少尋找機車格所需時間及違規停車問題，北市停管處自2019年起在設置「限停15分鐘機車格」，截至目前為止共有30處、233格機車臨停車位，每次15分鐘，超時將逕行舉發，可處600元至1200元罰鍰。

停管處表示，經觀察與蒐集民意，發現民眾實際停放時間較長反而不易利用，才決定從7月20日起，全市限停15分鐘機車格，調整為「機車限時停車位」，每次停放20分鐘，並得延長1次，同時提高周轉率將實收費，車輛進入格位停放時，於首次停放的0至20分鐘不收費，第2次停放的20至40分鐘收費20元。

不過要注意的是，超過2次停放達40分鐘者，執法單位可依「道路交通管理處罰條例」開罰，一樣為600元以上、1200元以下罰鍰。停管處停醒，限時停車格不適用「全市每日一張單」、「機車月票」及「電動機車停車免費」等優惠措施。

停管處也為此設計新的標誌牌面，牌面上方為圖例與管制說明、下方則為管制時間表，民眾可依上方圖例了解管制方式，再依停放時段及管制內容停放車輛；若民眾有建議新設置機車限時停車位的地點，也可上網申請，評估後若符合地方需求，會於該處設置限時停車位。

另外，去年7月1日停管處推動「路邊機車無紙化開單」政策，目前使用率26.4%，會員人數已達15萬餘人，並減少開立251萬1,982張紙本停車繳費通知單；為培養無紙化開單既有用戶使用習慣及增加使用量，車主完成註冊且以非現金繳納停車費，日後開立停車單可享每筆停車費折5元優惠，可節省25%停車費支出。

北市停管處為「機車限時停車位」設置新牌面。圖／北市停管處提供
北市停管處為「機車限時停車位」設置新牌面。圖／北市停管處提供
北市停管處設置限時機車格，截至今日共有30處、233格機車臨時停車格。圖／北市停管處提供
北市停管處設置限時機車格，截至今日共有30處、233格機車臨時停車格。圖／北市停管處提供
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，今年7月20日起將延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供
台北市政府從2019年起推「限停15分鐘機車格」，方便民眾外送與洽公，今年7月20日起將延長停放時間至多40分鐘，並加收停車費用。圖／北市停管處提供
「機車限時停車位」標示圖。圖／北市停管處提供
「機車限時停車位」標示圖。圖／北市停管處提供

停車費

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