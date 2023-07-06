全國首創軍事級「密室逃脫」 淡水古蹟博物館發英雄帖

新北市立淡水古蹟博物館首次在國定古蹟滬尾砲台推出全國唯一軍事級的「臨危－密室逃脫」遊戲，玩家不僅可在兵房內絞盡腦汁解謎，還能一探礮台內不能說的秘密，將於7月10日中午開放報名。

國定古蹟滬尾砲台隱身於烏啾埔山丘上，是清法戰爭過後新建的十座新式砲台之一。砲台不僅佔據正對淡水河口的制高位置，四周圍繞的土垣及樹木，提供良好的天然掩護，十分利於防禦對敵，主要區分為土垣、壕溝、營門、子牆、礮座、被覆、甬道及中央兵署等。

淡古表示，值得一看的是以玻璃纖維（FRP）打造，1：1復刻版的阿姆斯脫朗8吋礮，目前擺放在擁有絕佳視野的北砲座上，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌。

淡古表示，活動將於7月28日至8月6日推出「臨危－密室逃脫」遊戲，預計7月10日中午12時於官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）開放報名，每人250元，每場次最少4人，最多6人，每逢周五至周日加開2場夜間場次，10天共42場，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，籌備數月的密室逃脫遊戲，不但是國定古蹟唯一軍事等級的主題式活動，更是開創古蹟的新格局，同時也代表淡水古蹟博物館成立滿18周年的突破性發展，期望未來持續引領潮流，吸引更多年輕人來認識屬於國人的歷史文化與故事。