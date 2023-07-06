捷運汐東線377億工程月底上網招標 朝2032年完工目標努力

汐止民眾引頸期盼的捷運汐止東湖線，造價達377億元，今年1月行政院核定綜合規劃後，將於明起一周辦理公開閱覽，本月底開始上網公開招標，完工後可連接民生汐止線及基隆捷運，提升通勤便利，新北捷運局今召開「捷運汐止東湖線工程採購廉政平台成立」活動，象徵工程招標公平公開。

捷運局今辦理「捷運汐止東湖線工程採購案公開閱覽廠商說明會暨廉政平台宣示成立」，邀請廉政署、新北地檢、新北市調處、台灣透明組織協會、新北市政風處，對外宣示成立「捷運汐止東湖線工程採購廉政平台」，凝聚反貪意識嚇阻外在不當勢力介入重大工程建設風險。

副市長陳純敬表示，在興建政府重大公共工程經常耳聞「找那麼多牛鬼蛇神參與採購做什麼用？」他說，重大工程對民眾私人財產影響重大，高鐵延伸宜蘭車站設哪就吵個沒完。他舉例光是工程開動，地底下的垃圾清運量如何估算、清運單價如何計算都是學問，社會大眾一知半解以為利潤很高，造成執行過程混亂，會有很多外界勢力介入，因此成立廉政平台，讓公務同仁能勇於任事、廠商安心施工。

新北捷運局表示，未來汐東線將與基隆捷運及民生線整合一車到底，號誌系統基本設計採用與與捷運環狀線及三鶯線相同。在既有國產化基礎採用低底盤車輛及架空電車線，配有隨車員之自動駕駛系統，且具列車自動運轉、自動防護系統、自動監督系統等功能，為中運量自動駕駛捷運系統。