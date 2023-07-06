搞臭大巨蛋罪人？柯文哲怪馬英九 李四川：別對號入座

大巨蛋議題再度引爆藍白互槓？台北市副市長李四川日前回應網友問「大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？」李因霸氣回一句「是誰搞臭的才是罪人」，引發民眾黨主席柯文哲反嗆「那要怪馬英九，那地方實在不應該設，很難善後。」李四川今受訪表示，大巨蛋議題他沒有「嗆」的用意，柯文哲要對後入座，他也沒有辦法。

李四川今天還笑說，「我跟他(柯文哲)關係很好，沒有跟他有什麼樣的狀況」，媒體追問，柯文哲要挑戰總統大位是否格局應該要大一點？李四川僅說「今天顧家，不談總統選舉的議題」。至於想對柯市長說什麼話？李四川則笑說，「加油，對啊對啊，加油，現在反正他做什麼事，我都跟他加油。」

由於外界解讀，李四川是在幫新北市長侯友宜救選情？李則表示「沒有啦，你應該知道，我對選舉從來不干涉的。」不過媒體也問用「搞臭」的詞，是否覺得柯文哲將大巨蛋汙名化？李四川則轉頭反問，「這個，應該你們比我更清楚」。

李四川日前因下令民眾黨記者會不派員出席，引發民眾黨團批藐視議會，李也在臉書貼文要大家評評理、並吐露心聲說「說實話得罪人，說謊話太狡猾」，引發外界「助侯打柯」聯想，甚至有網友在李四川臉書下留言問「大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？」李四川再度霸氣回「問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人」，在任內將大巨蛋打為五大案之首的柯文哲則反嗆「(大巨蛋)那要怪馬英九...」。

李四川今天上午受訪表示，他臉書留言回「問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人」這句話，並沒有指誰？尤其當天發臉書的貼文也沒有談大巨蛋，是因為有網友留言問「你不知道(大巨蛋)誰開始的？不是你們國民黨？」才回應網友。

李說，大巨蛋是誰開始的，其實不重要，重要的是大巨蛋蓋這麼久，問題才是興建為什麼蓋這這麼久，他只是向網友說明，對於外界說他嗆網友，他沒有這樣的用意，至於前市長柯文哲要對號入座，他也沒有辦法，他沒有這樣的用意。

對於柯文哲指大巨蛋要怪馬英九，那地方實在不應該，設了很難善後...，李四川則抱持不同看法，他說，大巨蛋蓋在忠孝東路上是很難善後的說法，他認為應該還好，據他所知道，大巨蛋當初選定兩個地點，一個是在關渡，還有忠孝東路這地方，因關渡是濕地要用很大筆預算徵收土地，還有全世界的巨蛋都有在交通方便地點，設置在市區可以帶給市區經濟繁榮，尤其前些日子高雄辦韓團演唱會，帶動高雄經濟，未來大巨蛋營運，對東區發展也會有很大幫忙。

李四川說，他周日的那一篇臉書，只是因為好朋友以為他生意，看我在議場轉頭就走，好像生了很大一個氣，他只是解釋當天只是在議場說明，鞠個躬就下來，並沒有生氣。