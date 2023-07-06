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2023五股濕地夏日賞燕季開跑 一睹燕群紛飛的壯麗景象

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
五股濕地就成燕子生態遷移旅途中的棲息地，可就近觀察燕群生態遷移的盛況。圖／荒野保護協會提供
五股濕地就成燕子生態遷移旅途中的棲息地，可就近觀察燕群生態遷移的盛況。圖／荒野保護協會提供

暑假期間是新北五股濕地燕群生態遷移的季節，新北一年一度的「五股濕地夏日賞燕季」也將正式起跑，活動將由解說員引領大家認識燕子及濕地生態，除可了解生態知識，也可欣賞燕群紛飛的壯麗景象。

高灘處指出，每年7至8月的黃昏時刻，位於新北市大都會公園的五股濕地就成燕子生態遷移旅途中的棲息地，可就近觀察燕群生態遷移的盛況，了解燕群生態遷移的故事與挑戰。

高灘處長張修銘表示，五股濕地面積約170公頃，因接近淡水河口，受到感潮影響，淡鹹水在該處交會，孕育眾多物種棲息的多樣性濕地生態，包含珍稀物種四斑細蟌。當地沒有過多人工建設，水與蘆葦自然形成的阻隔，已成為北台灣燕群南飛渡冬前的最大聚集點。

荒野保護協會台北分會專員許文俊表示，五股濕地廣大面積的蘆葦，是夏季燕群夜晚棲息的場所，該處常見的燕子有家燕、洋燕、棕沙燕、赤腰燕等4種，其中以家燕為大宗。

每年7月至8月，燕群會於傍晚6點左右逐漸從四面八方往五股濕地聚集，成千上萬的燕群在廣大的蘆葦叢上空升降、盤旋、狂飆、俯衝，滿天「小黑影」構成五股濕地夏季最壯觀的景象，隨著天色漸暗，燕子們才逐漸停棲在蘆葦叢上過夜。

高灘處補充，「五股濕地夏日賞燕季」活動已開放報名（https://tinyurl.com/2l2aee9c），7月29、30日；8月5、6、12、13日，共計6場免費生態導覽活動，每場名額200名，活動從晚間5時起至7時，由解說員引領大家認識燕子及濕地生態，適合民眾帶著孩童體驗濕地生態之美。

新北一年一度的「五股濕地夏日賞燕季」將正式起跑，活動將由解說員引領大家認識燕子及濕地生態。圖／新北高灘處提供
新北一年一度的「五股濕地夏日賞燕季」將正式起跑，活動將由解說員引領大家認識燕子及濕地生態。圖／新北高灘處提供
家燕。圖／荒野保護協會提供
家燕。圖／荒野保護協會提供
五股濕地就成燕子生態遷移旅途中的棲息地，時常吸引不少民眾前往觀賞及攝影。圖／荒野保護協會提供
五股濕地就成燕子生態遷移旅途中的棲息地，時常吸引不少民眾前往觀賞及攝影。圖／荒野保護協會提供

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