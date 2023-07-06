懷恩隧道滅火器 議員批故障、短少

南韓去年發生隔音隧道大火釀5死37傷，我國隧道消防設備受關注，目前台北市共有13處隧道，議員發現，文山區懷恩隧道滅火器不是消失不見，就是嚴重鏽蝕不堪使用；北市新工處指出，維護廠商已於6月28日更換完成，也會清點其他隧道滅火器數量是否足夠，在8月中之前全數補足。

依據交通部所頒布「公路隧道消防安全設備設置規範」，公路隧道均應設置滅火器，其型號應至少為20型ABC乾粉滅火器或20型泡沫滅火器，兩具滅火器為一組，應置於箱中、設間隔50公尺以下，第一組離隧道口應小於25公尺。依隧道等級不同，設置其所需的防救災設備，如自動火災抑制設備、緊急電話及火警自動報設備等。

民進黨籍議員鍾佩玲說，南韓隔音隧道發生大火，顯示消防設備相當重要，不過文山區懷恩隧道往新店方向的車道滅火器短缺、故障，除入口處有依規定放置外，其餘滅火器都憑空消失；往台北市區方向車道滅火器，僅部分有黏貼檢測合格貼紙，但握把多有嚴重鏽蝕，有些滅火器插銷也難抽取，若發生緊急危難時，根本無法發揮救災功能。

鍾佩玲說，北市隧道多為交通繁忙的重要通道，為避免重大事故發生時，防救災設備無法發揮應有效用，要求新工處應於1個月內，對於隧道內應設置的防救災設備盤點，確保功能正常外，設置地點及數量均應符合中央規定。

北市府統計，目前13處隧道滅火器數量依長度有所不同，分別為自強隧道100支、辛亥隧道72支、文山隧道124支、象山隧道86支、大湖隧道50支、安泰隧道10支、康樂隧道58支、懷恩隧道52支、圓山隧道2支、莊敬隧道10支、金龍隧道20支、民權隧道20支、旺邦隧道3支。

關於懷恩隧道部分滅火器缺失，新工處表示，維護廠商已於6月28日更換完成，後續會依照契約內容，檢討維管廠商相關責任，以防止類似情形再次發生。

新工處表示，除了懷恩隧道的滅火器數量不足與維護有狀況外，其他隧道的滅火器數量依舊法令都足夠且堪用，正依去年頒布的「公路隧道消防安全設備設置規範」，清點數量是否足夠，會在8月中之前全數補足。