北市動物之家收費調漲 取消寵物焚化減免優惠

近年物價漲聲不斷，北市動物之家服務收費標準自2017年8月2日發布至今，已逾5年未調整收費，動保處昨公布修正標準，將飼主辦理「不擬繼續飼養動物」服務費調高33%至77%，包含一般照顧收容費、特殊照顧收容費、絕育費用，同時取消寵物屍體焚化費的減免優惠。

動保處說，2018年至2020年間，台北市動物之家平均收容天數已達88.82天，每年受理飼主辦理不擬繼續飼養的動物計48隻，故重新計算飼主不擬繼續飼養家中寵物時，應負擔送交收容所後的寵物飼養照護所需費用，並同步檢討修正絕育處理費及寵物屍體焚化費收費標準，落實使用者付費原則。

一般照顧收容費由4800元提高為8500元，特殊照顧收容費由1萬元提高為1萬4000元。另依動保法規定，特定寵物均需絕育，如寵物經拾獲後送交動保處收容，將協助完成絕育，飼主在領回寵物時，需繳交公犬／貓絕育處理費，由600元漲至950元，母犬／貓從1200元提高至1600元。

過去的收費標準寵物屍體焚化費用為5公斤以內350元，超過則每公斤加收70元，有寵物登記證、有效期狂犬病預防注射者，收費可減半，若符合前項條件且寵物已登記絕育者費用全免；非台北市民則以2倍計價。不過即日起將取消減免優惠。

動保處指出，受理飼主不擬繼續飼養的動物，申請理由包含具有攻擊性、飼主年長身體不適等，希望藉由此次調整收費，務實反映動物之家飼養照護動物的實際成本，並了解飼主責任重要性。