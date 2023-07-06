直潭活動中心成蚊子館 審計處促改善

新北市城鄉局花費1億3483萬餘元興建直潭市民活動中心，2018年落成啟用後，新北市審計處查核發現活動中心長期低度利用效能過低，要求市府提改善措施。城鄉局表示，有成立跨局處財務收支會議，已活化由直潭社區管委會辦理銀髮俱樂部，並成立滑板訓練中心提高使用效益。

市府為提升新店直潭地區公共設施服務，城鄉局運用台北自來水事業處辦理直潭淨水廠用地區段徵收案土地配售溢價款，規畫興建直潭市民活動中心，花費1億3483萬餘元，2017年3月完工，同年11月將該活動中心移交新店公所營運，2018年啟用、總樓地板面積為3729平方公尺，地下1層是停車場，地上1樓為多功能教室及體育館，2樓為藝文空間、社區教室及會議室。

但新北審計處查核發現，城鄉局規畫建活動中心建築量體超過規定上限，新店公所未適時通報市府協助活化，規畫期間也未研商設圖書閱覽室及體育館可行性，致完工無相關機關願意進駐，也無民眾租用活動中心，長期低度利用成「蚊子館」，審計處因此通知市府改善。

經審計處提出改善要求後，公所簡化活動中心申借作業，由直潭社區管委會辦理銀髮俱樂部，且委外標租成立滑板訓練中心，去年4至12月平均使用率達63％，提高公產使用效益。

新北市議員黃心華指出，市府在規畫各項空間時，應考慮社會變遷後的使用需求變化，在建築格局設計階段，就預留未來機能改造的彈性及空間餘裕。當地居民吳姓男子說，蓋好建物沒好好使用實在可惜，活化使用才能造福地方。