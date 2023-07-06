極端氣候防淹水 侯友宜：審慎備戰

新北市近日午後常有間歇性大雨，雨勢一時宣洩不及造成多處積淹水，新北市長侯友宜昨在市政會議指示水利局等單位審慎備戰，對強降雨資訊要事前掌握，各單位在緊急應變中心（EOC）的指揮下，必須迅速處理，平時側溝清理要落實，強化退水速度。

極端氣候下，強降雨發生機率增多，三重地區日前一度發生多處積淹水，仁德里就是其一，里長陳明志表示，當時瞬間大雨時雨量逾60毫米，排水溝無法順利排水，以往發生豪大雨，至少積淹水約1小時，顯然超過早期排水溝耐受度，極端氣候挑戰增大，建議水利局增加抽水站馬達效能，讓排水更快速。

板橋江子翠捷運站日前有民眾拍下淹水的照片，新翠里長陳水杉則闢謠，他說當時沒有積淹水情況，約10多分鐘後水即排掉，極端氣候下，暴雨要落在哪愈來愈難預料，清溝等基礎工作要做足。

民進黨市議員李余典表示，他常要求水利局要改善箱涵等排水設施，加快排水效能。國民黨市議員劉美芳說，她曾穿「青蛙裝」到板橋區民生路、文化路地下水道，那一帶常淹水，因通道突然緊縮，就像道路縮減般，兩線道變成一線道，導致豪大雨時淹水，極端氣候挑戰下，市府要評估現行水利系統是否足以負荷。

水利局表示，新北市幅員廣大，受不同地形、地貌影響，各行政區降雨容受力不同。防汛作為包含水門、抽水站巡檢保養，及移動式抽水機調度預布、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、防汛備料清點等，今年1至5月累計下水道及側溝清淤長度約113公里，清淤體積約1萬3435立方公尺。

如何超前部署，做好事前掌握防災？水利局指出，會藉由新北市的智慧防汛平台系統即時監看水情，豪大雨預報後，水利局及公所派員進駐各公所，配合新北偵水志工立即處理積淹水案，使防汛整備工作更加強化與落實。