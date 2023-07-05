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2023大稻埕夏日節登場 7月1日至8月20日周周有主題煙火秀

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大稻埕夏日節活動於7月1日到8月20日登場，周周都有主題煙火秀。記者鍾維軒／攝影
大稻埕夏日節活動於7月1日到8月20日登場，周周都有主題煙火秀。記者鍾維軒／攝影

北市大稻埕夏日節」活動登場，除了7月1日至8月20日在大稻埕碼頭、延平河濱公園每周三都有主題煙火秀，還有主題燈飾，每晚都可輕鬆徜徉在河畔邊大啖美食，周一到周五都有不同主題的活動，只要符合身分認證，就可索取150元的船票抵用券。今晚首次施放「歡螢光臨」主題煙火，觀傳局統計，有5萬人在現場觀賞，把大稻埕碼頭擠得水泄不通。

北市觀光傳播局舉辦大稻埕夏日節，每周三晚上都會有180秒的煙火秀，8月20日當天還有長達480秒的大型煙火秀。今晚首場煙火主題為「歡螢光臨」，副市長林奕華介紹，民眾能在煙火施放過程中，看見宛如金黃螢火蟲的飛行軌跡，全程也搭配璀燦金花點亮夜空，營造大自然的生態之美。

後續的每周主題，包括鬧熱稻埕、飽滿稻穗、夏戀稻埕、稻埕百市、再現輝煌及河岸夕照。觀傳局介紹，今年特別邀請在地光影設計團隊「瓦豆WEDO Lighting」，依大稻埕碼頭水岸及陸地環境，設計幻色廣場、光之棧橋、魔幻森林、光之球場，以及柔和溫潤的光影環境，還有大型網美遊具咖啡杯、旋轉木馬及主題日拍照區。

北市觀傳局指出，夏日節活動期間，周一至周五皆有主題日優惠，分別是銀髮日、閨蜜日、情人日、上班族日及親子日，只要符合身分認證，並加入「台北市政府官方Line帳號」，即可至現場服務台索取限量船票150元抵用券。

除了大稻埕煙火，觀傳局也加入周遭商圈，擴大舉辦本草派對、永樂廣場文創市集、台北地下街夏日浴衣祭，以及「2023大稻埕夏日節攝影比賽」；在地「島內散步」旅行社也推出精選大稻埕深度遊程，認識在地店家私房的地方故事與夜間限定的老街風貌。

觀傳局提醒，活動期間每周三19時至21時30分，大稻埕「淡五號」水門及「淡四號」水門都會實施交通管制，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往。

大稻埕 觀傳局 北市

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