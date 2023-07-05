參觀星耀樟宜 蔣萬安：新加坡致力種樹值得台北學習

台北市長蔣萬安上任後首次出訪，今赴新加坡考察，下午參訪星耀樟宜後，再參訪新加坡永續發展及環境部MSE。

第一站參觀了享譽國際的星耀樟宜，蔣萬安強調，新加坡長久以來致力於種樹，能有效降溫，調節氣候變遷的影響，值得台北學習。

蔣萬安下午則前往新加坡永續發展與環境部考察，由相當於該部的常務次長羅家良接待。羅家良曾在2007年到2011年間出任新加坡駐台代表，並擔任台星經濟夥伴協定（ASTEP）談判的星方團長。

在參訪結束時，蔣萬安市長除了盛讚永續發展與環境部的政策目標與成果之外，也特別感謝羅家良為ASTEP付出的努力與貢獻。

蔣萬安說，後來在2013年簽訂的ASTEP，是台灣首次與前十大貿易夥伴簽訂的自由貿易協定，ASTEP也成為過去十年來台星雙邊關係成長推進的重要基礎。

蔣萬安指出，今天一早和市府團隊還有議員們出發前往新加坡考察，第一站就參觀了享譽國際的星耀樟宜 Jewel Changi Airport，擁有全世界最大，高達40尺的室內瀑布「雨漩渦」(Rain Vortex)，也將整座植物園「森林谷」搬了進來。瀑布使用循環雨水，室內也採自然光，處處皆能看見永續環保的概念。

蔣萬安說，新加坡長久以來致力於種樹，能有效降溫，調節氣候變遷的影響，值得台北學習。把水和植物等自然元素放進建物之中，讓自然成為生活的一部份，這也是台北未來都市發展過程中可以思考的方向。而機場原本只是功能性的公共設施，但任何的公共設施只要有亮點、重視設計、關注使用者體驗，也可以成為城市的標誌，營造有溫度、有獨特設計感的公共空間。台北市公有土地稀缺，面對都市發展及市民需求的多樣性，如何多元複合使用公共用地，也是台北的重要功課。

前往永續發展與環境部 （MSE）的路上，經過濱海灣花園的「擎天大樹」（Supertree Grove），裡頭共有18棵「超級大樹」，每棵樹都有不同功能，從太陽能發電、水循環、到生物質能源發電等，將環保結合科技與觀光。