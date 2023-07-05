金華社宅歷史遺溝挖掉重置挨轟 北市府：社宅完工後展示保存
台北市大安區金華社會住宅新建工程位在原日治時期台北監獄範圍，北市府6月提取尖底明溝並待完工後重置，此舉挨批挖掉後重建會是原來的遺跡？文化局回應，社宅基地內出土物及遺跡出土物及遺構不具文化資產身分，但建築師仍提出展示計畫，將尖底明溝保留完整部分整塊取掘，相關展示細部設計規劃將送文化局審查，以保存台北城市歷史文化價值。
都發局表示，金華社宅基地位在原日治時期台北監獄範圍，且鄰市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」，都發局已依「文資法」送文化局及文資委員會審議核定，依照文資委員會核定之「台北監獄遺構提取暨展示計畫書」，未來將規劃對遺溝永續保存並展陳。
都發局說，針對該基地內尖底明溝，已於今年6月啟動基地內遺構提取作業並妥善保存，將來再重置使遺構與社宅共存共生，相關提取作業預計11月完成。都發局強調，作業廠商皆具專業背景，將持續督導各階段施工監看、古蹟圍牆監測保護作業。
文化局提到，基地內出土物及遺構不具文化資產身分，且基地歷經台北監獄、司法新村等不同階段興建拆除作業，文化層受多次擾動，尖底明溝也受影響而非完整原貌。但建築師仍提出展示計畫，將尖底明溝保留完整部分整塊取掘，後續公宅主體完工後，相關展示細部設計規劃將送文化局審查，以保存台北城市歷史文化價值。
文化局表示，針對出土物及遺構提出遺構提取暨展示計畫，規畫以「一館二廊三門戶」的展示手法，於公共住宅設置歷史主題館、歷史廊道等展區，展示尖底明溝、薰蒸室等遺構和瓷器、磚瓦等出土物。
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