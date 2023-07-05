快訊

洪曉蕾扁桃腺炎緊急插管 醫：恐是併發這一嚴重疾病

鎖定囤房大戶再出招！政院明將通過囤房稅修法 非自住稅率最高達4.8％

金華社宅歷史遺溝挖掉重置挨轟 北市府：社宅完工後展示保存

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北即時報導
針對金華社宅基地內尖底明溝，都發局表示，將依文資委員會核定之「台北監獄遺構提取暨展示計畫書」，未來將規劃對遺溝永續保存並展陳。圖／都發局提供
針對金華社宅基地內尖底明溝，都發局表示，將依文資委員會核定之「台北監獄遺構提取暨展示計畫書」，未來將規劃對遺溝永續保存並展陳。圖／都發局提供

台北市大安區金華社會住宅新建工程位在原日治時期台北監獄範圍，北市府6月提取尖底明溝並待完工後重置，此舉挨批挖掉後重建會是原來的遺跡？文化局回應，社宅基地內出土物及遺跡出土物及遺構不具文化資產身分，但建築師仍提出展示計畫，將尖底明溝保留完整部分整塊取掘，相關展示細部設計規劃將送文化局審查，以保存台北城市歷史文化價值。

都發局表示，金華社宅基地位在原日治時期台北監獄範圍，且鄰市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」，都發局已依「文資法」送文化局及文資委員會審議核定，依照文資委員會核定之「台北監獄遺構提取暨展示計畫書」，未來將規劃對遺溝永續保存並展陳。

都發局說，針對該基地內尖底明溝，已於今年6月啟動基地內遺構提取作業並妥善保存，將來再重置使遺構與社宅共存共生，相關提取作業預計11月完成。都發局強調，作業廠商皆具專業背景，將持續督導各階段施工監看、古蹟圍牆監測保護作業。

文化局提到，基地內出土物及遺構不具文化資產身分，且基地歷經台北監獄、司法新村等不同階段興建拆除作業，文化層受多次擾動，尖底明溝也受影響而非完整原貌。但建築師仍提出展示計畫，將尖底明溝保留完整部分整塊取掘，後續公宅主體完工後，相關展示細部設計規劃將送文化局審查，以保存台北城市歷史文化價值。

文化局表示，針對出土物及遺構提出遺構提取暨展示計畫，規畫以「一館二廊三門戶」的展示手法，於公共住宅設置歷史主題館、歷史廊道等展區，展示尖底明溝、薰蒸室等遺構和瓷器、磚瓦等出土物。

文化局說明，針對出土物及遺構提出遺構提取暨展示計畫，規畫以「一館二廊三門戶」的展示手法，於公共住宅設置歷史主題館、歷史廊道等展區，展示尖底明溝、薰蒸室等遺構。圖／都發局提供
文化局說明，針對出土物及遺構提出遺構提取暨展示計畫，規畫以「一館二廊三門戶」的展示手法，於公共住宅設置歷史主題館、歷史廊道等展區，展示尖底明溝、薰蒸室等遺構。圖／都發局提供

文化局 文化資產

相關新聞

蔣萬安訪新加坡 北市議員質疑程序倉促：避免被詬病首訪國家是中國？

台北市長蔣萬安上任後，今首次出訪至新加坡考察4天，但北市議員認為，北市府程序倉促，行程未交代清楚，令人懷疑只是為了避免大...

柯文哲赴三峽廣行宮參香 里長拜託加速徵收麥仔園

民眾黨主席柯文哲今下午前往新北市三峽區廣行宮參香，而此處麥仔園徵收計畫新北市府推行10多年仍一籌莫展，龍埔里長陳椿瑩今當...

為銀髮長輩延緩失能 金山衛生所教如何吃才均衡

金山區六股里每週都有銀髮共餐聚會，為了讓長輩時時注重健康飲食，金山區衛生所就特別來到六股里教長輩們如何透過均衡飲食促進健康並延緩失能，讓六股里的銀髮族，透過據點的活動聚會與學習，輕鬆的得到健康的知能。

食農教育聽故事吃美食 金山在地學生認識蹦火漁業

為了讓學生瞭解家鄉在地產業與在地食材，中角國小與金山區漁會辦理食農教育推廣計畫，邀請到金山在地學生來到中角國小進行有趣的活動，除了介紹了金山最特別的捕魚魚法『蹦火仔』，以及製作捕魚時漁船上會煮的鮮魚米粉給學生品嚐，讓學生透過聽故事與吃美食，更加的深入認識家鄉特色。

重大交通建設起步 淡水人口突破19萬人且穩定成長

新北市淡水區不僅是新市鎮發展快速，光是一個崁頂里人口就超過2萬5千人，成為新北市第三大里，近幾個月淡水總人口成長更是快速，淡水戶政事務所統計，到上個月為止淡水區人口不僅是突破19萬人更來到19萬1千4百94人，更以每個月5百到6百人移入穩定成長，也讓淡水區人口不斷的上升。

汐止姜子寮路強降雨水漫路面 地方會勘要改善排水

汐止姜子寮路進去是一大片山區，每到颱風大雨路面就容易積淹水，除了去年颱風，在上個月的強降雨，因為大量山水沖刷下來，排水不及造成水淹路面，積水20公分，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求進行排水改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦