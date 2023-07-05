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柯文哲赴三峽廣行宮參香 里長拜託加速徵收麥仔園
民眾黨主席柯文哲今下午前往新北市三峽區廣行宮參香，而此處麥仔園徵收計畫新北市府推行10多年仍一籌莫展，龍埔里長陳椿瑩今當面盼柯文哲若當選總統，能加速麥仔園徵收案推動，並先興建住宅安置住戶，解決當地民眾住房需求，柯文哲則交代民眾黨新北議員陳世軒要在議會關心此案發展。
柯文哲今天下午抵達三峽廣行宮為關聖帝君參香，之後並與廣行宮幹部及在地里長座談，龍埔里長陳椿瑩當面向柯文哲表達希望加速談了10幾年仍一籌莫展的麥仔園徵收案，並在徵收前先興建安置住宅，讓被徵收的居民可安心居住。
陳世軒表示，里長向柯文哲反映希望麥仔園徵收重劃加速後，柯文哲也交代自己要在議會 了解此案過程及發展，並與里長多加溝通。廣行宮也邀請柯文哲參加宮廟8月盛會。未來柯文哲也會在新北市境內勤走動，爭取新北市民的支持。
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