柯文哲赴三峽廣行宮參香 里長拜託加速徵收麥仔園

民眾黨主席柯文哲今下午前往新北市三峽區廣行宮參香，而此處麥仔園徵收計畫新北市府推行10多年仍一籌莫展，龍埔里長陳椿瑩今當面盼柯文哲若當選總統，能加速麥仔園徵收案推動，並先興建住宅安置住戶，解決當地民眾住房需求，柯文哲則交代民眾黨新北議員陳世軒要在議會關心此案發展。

柯文哲今天下午抵達三峽廣行宮為關聖帝君參香，之後並與廣行宮幹部及在地里長座談，龍埔里長陳椿瑩當面向柯文哲表達希望加速談了10幾年仍一籌莫展的麥仔園徵收案，並在徵收前先興建安置住宅，讓被徵收的居民可安心居住。