瑞芳育化藝術夏令營開幕 培育孩子對舞蹈藝術興趣

在瑞芳地區深耕已經超過50年的育化民族舞蹈團，每年暑假都會舉行育化藝術夏令營，今（5）日舉行開幕式，五天四夜的課程包含芭蕾舞，爵士舞，民族舞蹈等等，期望透過藝術教育，培育孩子的藝術涵養，啟發孩子對於藝術的興趣，讓他們樂在其中。

自7月5開始，天主教育化民族舞蹈團在今年暑假舉辦為期五天的夏令營，課程包含認識瑞芳、芭蕾、美術、原住民舞蹈等等，除了課程，還安排了一系列令人興奮的活動，讓小朋友在學習的同時擁有更多的樂趣和互動，與來自不同背景的小朋友一起分享熱情和才華。

接下來的五天四夜，孩子們生活起居都會在一起，也藉此學習如何自律還有體驗團體生活，此外，無論小朋友是否有宗教背景，這將是一個了解和尊重不同信仰的寶貴機會。透過音樂、舞蹈和信仰的結合，小朋友將獲得更深層次的啟發和成長。

戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文說，育化藝術夏令營主要提供對於藝術文化有興趣的孩子一個學習及展現自我的舞台，五天四夜的課程包含芭蕾舞，爵士舞，民族舞蹈等等，希望孩子們除了課業之外，還可以接觸到課外的活動。

瑞芳區公所主任秘書李觀宏說，非常高興參加今年夏天的育化藝術夏令營開幕，不光是瑞芳子弟參加，還吸引桃園山區的孩子也來，戴立林神父生前對於瑞芳地區的藝術紮根不遺餘力，造就現在的育化舞蹈團遠近馳名，期待這五天可以為孩子帶來豐富的藝術氣息。