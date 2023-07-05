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汐止姜子寮路強降雨水漫路面 地方會勘要改善排水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止姜子寮路強降雨水漫路面，新北市議員張錦豪服務處會勘，要求進行排水改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止姜子寮路強降雨水漫路面，新北市議員張錦豪服務處會勘，要求進行排水改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止姜子寮路進去是一大片山區，每到颱風大雨路面就容易積淹水，除了去年颱風，在上個月的強降雨，因為大量山水沖刷下來，排水不及造成水淹路面，積水20公分，所以，新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求進行排水改善。

東山里長虞恉剛說，去年的10/16日因為妮莎颱風造成強降雨，雨量非常的大，造成東山里很多的災情，像是姜子寮路就有水漫路面的情況，雨水都積在橋面上，積水有20公分深，造成人車通行危險，所以，就請新北市議員張錦豪協助改善，另外，再往裡面走姜子寮路中段也有類似狀況，主要是因為強降雨，山區匯集太多的雨水，從排水溝一路帶下來，水溝宣洩不及，排水孔太小，再加上被樹葉堵塞，水都積在路面上。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，去年颱風還有上個月的強降雨，姜子寮路有兩處嚴重積水，因為都沒有排水溝，造成路面都淹水，人車通行都很不方便，所以，召集有關單位會勘，除了在橋面做排水溝並且連接到原有的姜子寮路側溝，至於另一處排水孔太小也會進行改善，並且也會請清潔隊協助清理現有的排水溝，保持水流順暢。

汐止 淹水 張錦豪

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