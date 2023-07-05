重大交通建設起步 淡水人口突破19萬人且穩定成長

新北市淡水區不僅是新市鎮發展快速，光是一個崁頂里人口就超過2萬5千人，成為新北市第三大里，近幾個月淡水總人口成長更是快速，淡水戶政事務所統計，到上個月為止淡水區人口不僅是突破19萬人更來到19萬1千4百94人，更以每個月5百到6百人移入穩定成長，也讓淡水區人口不斷的上升。

戶政事務所表示，自從上一次淡水區突破18萬人是2020年，雖然當中碰上了新冠疫情，不過移入淡水區人數不曾間斷，都是正成長，到現在突破19萬差不多是2年的時間，這也顯示出淡水區環境宜居，然而現在不僅是淡江大橋將在2025年完工，就連淡北道路也在今天傳出好消息預計年底就可以動工，也讓淡水唯一交通問題得到解方，更使得人口增加快速。

淡水戶政所主任張義偉表示，淡水區人口成長數，過去一直在新北市各行政區當中名列前茅，過去10年人口數從未出現負成長，每年平均增加飆破5千人，每個月都有六百多人口移入，成長幅度驚人。

淡水過去十年由於新市鎮的開發，加速了淡水城市發展的動能，再加上相對親切的房價，對許多外來人口有極大的誘因，連過去最為在地人所擔憂的交通壅塞問題，都因為淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路將動工的交通政策利多，以及市府相繼推出許多幸福政策措施，全方位照顧市民需求，打造幸福宜居城市，都成為加速人口移入的關鍵。