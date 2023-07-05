食農教育聽故事吃美食 金山在地學生認識蹦火漁業

為了讓學生瞭解家鄉在地產業與在地食材，中角國小與金山區漁會辦理食農教育推廣計畫，邀請到金山在地學生來到中角國小進行有趣的活動，除了介紹了金山最特別的捕魚魚法『蹦火仔』，以及製作捕魚時漁船上會煮的鮮魚米粉給學生品嚐，讓學生透過聽故事與吃美食，更加的深入認識家鄉特色。

中角國小校長朱聖雯表示，這次的活動響應食物日，讓親師生共同學習料理當季在地的新鮮食材，讓學生吃到原型原味的食物，而金山靠海，有不少學生的家長從事漁業，因此特別準備了在地漁船捕撈的小捲、魚類等海鮮，煮成熱騰騰的米粉，讓孩子們知道食材由來與得來不易，進而學會珍惜，也認識家鄉。

富吉268號火長簡士凱說，很開心能受邀來介紹全台灣僅存一台的蹦火漁船富吉268號的磺火捕魚工作以及分享執行蹦火仔捕魚工作的心得，透過圖像與有趣的方式，讓孩子們快速的認識蹦火漁業，最後孩子們也分組跟漁會準備的漁船意象與手卡拍下紀念照，留下難忘的記憶，期待未來孩子們也能向家人與同儕分享家鄉的產業故事與美食的好滋味。