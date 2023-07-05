為銀髮長輩延緩失能 金山衛生所教如何吃才均衡
金山區六股里每週都有銀髮共餐聚會，為了讓長輩時時注重健康飲食，金山區衛生所就特別來到六股里教長輩們如何透過均衡飲食促進健康並延緩失能，讓六股里的銀髮族，透過據點的活動聚會與學習，輕鬆的得到健康的知能。
金山區衛生所耿孝宜說，除了吃得營養、均衡、健康，衛生所也帶來如何運動的規律運動7333知識，邀請長輩每週七天，有三天平均運動30分鐘，運動的強度要達到會流汗與喘的程度，也提醒長輩視體能而定，不用一次動滿30分鐘，可以分為10分鐘三次的方式湊滿，達到有效運動的目標。
六股里長鐘鼎平表示，在講師講完知識後，就安排相關的運動活動，讓長輩來到據點不只是吸收新知，還可以收集運動時數，此外據點的共餐菜色也遵照衛生所講師所講去料理，讓銀髮長輩在據點中、在生活中就輕鬆取得知識並且健康促進。
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