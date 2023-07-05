新北防豪大雨釀積淹水 里長盼增加抽水馬達加速排水

近期暴雨，造成新北多地區短時間就大淹水，新北市長侯友宜今在市政會議裁示，因極端氣候導致臨時強降雨發生，若事前可以先掌握到，可針對強降雨及早紀錄、及早就位，若沒有辦法即時掌握到，各單位在緊急應變中心（EOC）指揮下，就要迅速處理，如平常側溝清理要落實，速度會更快。

日前新北發生降雨，三重地區一度同時發生多處積淹水。三重區仁德里就是其中之一，里長陳明志表示，當時瞬間大雨下超過60毫米，導致里周邊的排水溝無法順利排水，以往發生豪大雨，就會至少積淹水約一小時，早期設計排水溝時，也不會想到現在極端氣候下的異常天氣，希望可以建議水利局增加抽水站的馬達，讓排水能更加快速，能加速將這些雨水排到大海。

至於板橋江子翠捷運站日前有民眾拍下淹水照片，新翠里長陳水杉則闢謠，他說沒有積淹水情況，大約幾十分鐘後水就排掉了，只是現在受極端氣候影響，突然的強降雨，還是可能會讓排水溝無法負荷，清潔部分平常還是要做足。

新北市議員李余典表示，他在地方也一直要求水利局要改善台水系統，但之前的豪大雨的雨量超過原本的估算，這次積淹水真的屬於「天災」，他還是會要求水利局要再多費心，重新調整相關系統，避免再發生類似狀況。

水利局表示，新北市因幅員廣大，因受不同地形地貌影響各行政區降雨容受力不同。目前防汛作為包含水門及抽水站巡檢保養、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、防汛備料清點等，今年1至5月累計下水道及側溝清淤長度約113公里，清淤體積約1萬3435立方公尺。