台北市都更要等189年 許淑華提「以社宅導向」增誘因

據北市府統計，轄內建築物屋齡30年以上大約有20萬棟、65萬戶，已現有規劃進度，台北市要完成都市更新還要再等上189年才會完成。民進黨籍北市議員許淑華指出，政策誘因不足致都更進度緩慢，太多阻力讓住戶想退場，她提議以社宅為導向加速都更，納入停車場與長照、幼托等公設，納入周遭老舊房屋，讓原住戶有新房可居住，城市才有可能再發展。

對此，都更處回應，針對都更誘因不足建議提高容積獎勵部分，正在研議相關方案，確認後會再公開說明；另有關社宅周邊都更部分，以廣慈社宅為例，協助擬訂都市更新計畫並劃定都更地區，亦透過公辦都更7599專案協助周邊老舊社區更新改建。

許淑華在Facebook發文表示，現在都更最大阻力就是容積獎勵太低，很多住戶因為都更完成後，換算根本無法「一坪換一坪」，因此對加入都市更新卻步。從住宅及都市更新中心公辦都更案件來看，22件中，只有2件可以取得200%的容積獎勵值，若非捷運周遭，最多只有180%容獎，應提高老舊社區都更的容積獎勵，確保足夠參與誘因。

另外，許淑華指出，現在已有針對大眾運輸（TOD）、教育和生態經濟等5E（EOD）為導向的都市計畫發展，整體劃定建物土地運用及都市更新，接下來更應該「以社會住宅為導向」，加速周遭老舊社區都市更新腳步。

許淑華舉例，健康社宅周圍平均屋齡40年以上就有9200戶；六張犁社宅約有4600戶；三興社宅周邊約4000戶老舊建物。社會住宅興建與新住戶遷入後，其實是很重要促進社區再發展與社區需求的契機。