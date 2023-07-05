28屆大墩美展得獎名單出爐 得獎率11%創歷年最低

台中市第28屆大墩美展今年總獎金高達386萬元，募集11類作品、來自全球1760件作品報名，經過激烈競爭，共196件作品脫穎而出，除國內參賽者囊括各類獎項外，國外藝術家更榮獲篆刻、數位藝術類第一名；而大墩美展最高榮譽「大墩獎」，預計10月頒獎揭曉。

台中市文化局長陳佳君說，大墩美展是全台同類型競賽中，收件數最高、唯一接軌國際的公辦美展，不限國籍、不限年齡均可參賽，今年參賽踴躍，共收到1760件作品，僅次於第18屆（2011年）的1800件，競爭激烈；今年經嚴謹的二階段評審，得獎率僅11.14%，創大墩美展歷年來最低。

今年大墩美展吸引全球19個國家或地區參賽者報名，來自美國、日本、蒙古、義大利等，共74件海外件；今年篆刻類、數位藝術類第一名，分別由日本籍川內佑毅及義大利籍Luca Bonaccorsi獲獎。

就讀台藝大的Luca Bonaccorsi來台3年多，他分享此次創作靈感源自一次去花蓮的經驗，返回台北後，經過半年思考與沉澱，才著手製作成作品，作品嘗試透過3D建模技術，表達每個人對於時間與空間的經驗記憶，並非線性的儲存，而是不斷地改變、轉化，作品透過重置過程，將植物圖像放置於黑暗的虛擬環境中，不斷破壞與分解的變形演算樣態，企圖引導觀者進入奇特的時空維度。

今年各類第一名得主不乏美展常勝軍，像是今年攝影類湛文甫去年以「康安：霓光身」獲得第一名，今年再以「海安：世如龜」衛冕第一名。湛文甫投入攝影創作約11年，作品多以台灣民俗文化為基礎，每次創作都經過深入研究、現場考察與構思，這屆作品以安平湯匙山古墓為主題，透過空拍與畫面的重構，連結歷史與現今台灣人所共享的文化精神。