議員批大龍新城漏水淋壞電梯 北市府：檢討改善

台北市大龍新城國宅拆除重建後問題百出，北市議員陳怡君指出，近日大雨漏水引發電梯損壞且有漏電疑慮，要求北市府總體檢；新工處說，將檢討並研擬改善方案。

民進黨台北市議員陳怡君昨天召開記者會指出，近日連續接獲大同區大龍新城住戶陳情，稱原先建物住家牆壁漏水、滴水問題嚴重，不料最近大雨又釀災，連電梯都有漏電疑慮，甚至故障，住戶連3天都要爬樓梯返家。

陳怡君表示，大龍新城是前台北市長柯文哲任內的首個公辦都更案，耗資新台幣14億元打造，1樓為市場、2至5樓為公部門，自己連3年會勘發現，幾乎都是住家漏水及設計不良問題，公部門卻總以「沒有違反法規」作為遮羞布。

她說，頂樓洩水孔未發揮洩水作用，室內、外連接門也無洩水坡度，平面設計導致戶外雨水直接衝擊到室內，可見設計疏失；根據大龍新城近來登記缺失表，凡逢大雨，5樓屋頂平台就會積水。

大樓現任郭姓主委也在記者會上說，懇求北市府幫忙重新檢修大龍新城缺失；另名住戶黃先生認為，前台北市副市長黃珊珊稱要修繕大龍新城並列300多項缺失，卻是一邊修、一邊壞，修了3年還修不好。

陳怡君表示，經7月3日緊急會勘，只修復1台電梯，聲稱要為「居住正義」上街頭的柯文哲，就是這樣虐待市民嗎，呼籲台北市長蔣萬安派專業團隊為大龍新城做總體檢，徹底處理房子修繕問題，以查明缺失真相。

台北市新工處回應表示，經勘查因6月30日瞬間豪大雨超出建物屋頂雨水回收澆灌系統原設計可負荷容量，造成屋頂灌溉水箱滿溢，雨水溢流至屋頂電梯間，使得電梯故障；且雨水同時沿垂直管道間漫流，大樓多處滲漏水。

新工處說，已先緊急應變將灌溉水箱維持常態放流，以免再有溢流進水情形發生，電梯也已於7月3日先行恢復1部供住戶使用。這次滲漏水情形已初步排除為設備故障或保固缺失情形，後續將和設計單位共同檢討及研擬改善方案。

位於大同區重慶北路三段附近的大龍新城國宅使用多年，低樓層為大龍市場，高樓層是國宅，因被鑑定為海砂屋，北市府2015年規劃拆除重建，2019年完工，2020年入住。