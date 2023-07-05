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市政會議僅開10分鐘 侯友宜提治水叮嚀側溝清理

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議，因沒有安排專題報告，會議約10分鐘就結束。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議，因沒有安排專題報告，會議約10分鐘就結束。記者張曼蘋／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今主持市政會議，因沒有安排專題報告，會議約10分鐘就結束。會中，侯友宜提到近日新北地區多處淹水，他要各單位盡量可以事先掌握到、側溝清理也要落實；另外也提到行穿線問題，他說，教育民眾還有待努力，強力執法就是要大家要養成好的習慣。

侯友宜表示，現在因極端氣候導致臨時強降雨發生，若在事前可以先掌握到，在重點內的時間針對強降雨及早紀錄、及早就位，如果沒有辦法即時掌握到，各單位在緊急應變中心（EOC）指揮下，就要迅速處理，「雖然前幾日臨時強降雨下到90左右，但排水迅速，都能在一個時間內消退，不過還是呼籲尤其是清潔隊，在平常側溝清理還是要落實，這樣速度會更快。」

侯友宜也說，水利局也要隨時備戰，抽水站所有功能都要做好準備，這幾次他都在關注中午下雨速度及日前三重淹水都是，知道大家很辛苦也掌握得很清楚，淹水部分也都有檢討，這種季節常常會碰到，可能到下午兩、三點就開始出現，呼籲同仁要注意。

侯友宜也提到交通執法部分，他說，還是要提醒大家行穿線的路人保障，看起來在教育民眾還有待努力，強力執法就是要大家要養成好的習慣，希望行人走在行穿線，有更大保障，警察局、交通局各單位都要做，至於新北尚有許多工程面，他都有再去了解，拜託大家一起努力。

侯友宜 淹水 行人地獄

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