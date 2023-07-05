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央北社宅日照中心 將增臨停區

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北報導
新北新店央北社宅戶數多，規畫不少公益空間，周圍滿滿紅線，親友接送時車輛常遭拖吊，對身障者來說相當不便。記者李成蔭／攝影
新北新店央北社宅戶數多，規畫不少公益空間，周圍滿滿紅線，親友接送時車輛常遭拖吊，對身障者來說相當不便。記者李成蔭／攝影

新北市力推社宅，搭配規畫日照中心等托老托幼公益空間，新店央北社宅戶數多，身障及輪椅族到該處日照中心，家屬接送時車輛常遭拖吊，引發民怨。新北住都中心經理林士森回應，央北社宅是早期規畫，後段路還沒開通，因此畫紅線，會增闢臨停區及車格空間。新蓋社宅都有避車彎、黃線區，能滿足臨停需求。

記者昨天下午直擊，在離日照中心最近的社宅園區門口，整排是紅線，唯二停車格是卸貨專用，不只民眾，連市府的復康巴士也只能違停，若拖吊車或警方一來，恐難逃被拖吊或開單命運。不少民眾只能來去匆匆，不敢久留。

一名身障家庭親友表示，距離日照中心最近入口附近無臨停區，沿途畫上紅線，心想「臨停接送一下就走」，結果走進社宅中庭沒多久就發現汽車遭拖吊，平常上班已經夠忙，不可能多找一人來顧車，相當困擾。

新店區和平里長閻培樞說明，央北是重畫區，常有違規情事，也常有人檢舉，被列拖吊熱區，也衍生民怨。

新北市議員黃心華指出，不少民眾向日照中心反映當地拖吊頻繁，難以滿足臨停需求，接獲消息後邀集交通局、公所及警分局會勘，目前已有共識，門口左側紅線將退縮30公尺做臨停區，供民眾上午8時至9時30分、下午3時至4時30分接送，可停4輛車左右，也在門口右側設置2個身障車格，近期能完成。

黃心華認為，社宅住戶涵蓋各年齡層，設計時應考慮到特殊需求，尤其是有配置公益空間，一定有高齡者或幼童需要接送，臨停空間應列入考量。

社宅 身障

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