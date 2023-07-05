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大龍新城狀況不斷 議員籲體檢

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
強降雨造成大龍新城住戶飽受漏水之苦，因漏水電梯故障，數十住戶3天出入不便。記者林麗玉／攝影
強降雨造成大龍新城住戶飽受漏水之苦，因漏水電梯故障，數十住戶3天出入不便。記者林麗玉／攝影

北市大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，被前市長柯文哲視為政績，卻因住戶漏水問題不斷，前副市長黃珊珊曾於2020年會勘改善缺失，如今過了將近3年，前幾天強降雨，住戶再度飽受漏水之苦，還因電梯故障沒有電梯可搭，體重上百公斤的住戶要去急診，出動6名消防員幫忙扛送醫，市議員呼籲市長蔣萬安針對大龍新城建築設計進行總體檢。

市議員陳怡君再度接獲大龍新城多名住戶陳情，黃先生說，大龍新城最大問題就是從蓋好入住到現在，問題從沒間斷，前副市長黃珊珊曾來會勘至今2年多，仍陸續爆出2、300項缺失；還有住戶說，上月30日發生強降雨時，他大兒子身體不舒服急著送醫急診，結果電梯故障，因兒子太胖，動用6名消防人員幫忙扛，盼北市府盡快解決住戶的漏水惡夢。

也有住戶質疑，大樓設計疑有缺失，只要下大雨大樓就淹水，但市府的回答竟是為了符合無障礙設計，要管委會自行處理；水表也沒做防水，理由是為了防震讓水管上下彈動，那麼水管爆掉怎麼辦？這樣設計是對的嗎？把球丟給管委會，微薄的管理費填不了這麼多缺失大坑。

管委會主委郭小姐昨出席記者會，數度鞠躬哽咽向住戶致歉，沒把事情處理好，大龍的問題多達上百項，缺失改不完，希望北市府可以協助解決問題。

議員陳怡君質疑，大龍新城2019年10月完工、2020年3月啟用，住戶入住後不斷爆出設計缺失，日前大樓再度因排水不及，許多住戶家中漏水，頂樓電梯機房更因漏水導致故障，數十住戶苦無電梯搭；這棟由前市長柯文哲斥資14億元蓋的大樓，「從海砂屋蓋成漏水屋」，柯文哲大談居住正義，相當諷刺。

新工處工務科長蕭志龍表示，當天大同區的時雨量超過86毫米，已超過設計容量，確實因為強降雨造成電梯機房短路故障，已邀集設計建築師會勘，1周內改善完成；市場處主任蔡萬春表示，這棟大樓2年前已點交給管委會維護管理，市府會幫忙處理，至於廠商設計如果也有缺失，市府也會採取必要手段。

漏水 電梯

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