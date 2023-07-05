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蔣萬安今訪星國 行程被批急就章

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安今啟程出訪新加坡4天，是他上任來的首度海外參訪，不過因行程安排倉促，遭白綠議員質疑，似乎是刻意為在雙城論壇之前先出訪新加坡，政治性目的大於實質意義，甚至行程細節、跟誰見面都沒確定；不過藍營議員則認為，歷任市長幾乎都會出訪新加坡，這次蔣萬安將借鏡星國經驗，讓日後社宅、公辦都更等政策推動更好。

蔣萬安7月5至8日將訪新加坡，不過參訪行程卻在昨天才公開，除了今天拜會新加坡永續發展及環境部，明天拜會市區重建局、建屋發展局，並參觀新加坡組屋、與星國媒體有一場見面會，第三天參訪濱海灣花園、陸路交通管理局，晚間到小販中心參觀，8日一早返國。

民眾黨議員陳宥丞質疑蔣萬安訪星，從官方、府會到媒體規畫都非常急就章，容易讓人有政治聯想，尤其目前蔣萬安尚未表態雙城論壇會不會去，會讓外界認為是刻意為了去雙城論壇，先安排一場新加坡參訪，懷疑其政治性目的大於實質意義，希望蔣市長這次不是為去而去，至少應該要帶回一些MOU簽署。

隨同出訪的民進黨議員陳怡君質疑，蔣萬安出訪只提出環保、交通、資訊、都市發展等4大面向，但是跟誰見面等細節都沒有看到，呼籲蔣市府公開參訪細節，不要敷衍了事，交流是好事，不應該偷偷摸摸，這次目的應該是城市與城市的交流，不該有政治動作。

國民黨議員秦慧珠認為，過去北市長每年7、8月休會期間都會安排出訪，這次訪新加坡是很好的事，尤其前市長郝龍斌曾在參觀過新加坡組屋後，就啟發北市蓋社宅，這次蔣萬安參訪也可借鏡星國在公辦都更、社宅管理經驗，作為後續推動社宅、公辦都更的方向。

秦慧珠表示，過去新加坡高層與蔣家關係非常好，相信新加坡政府絕對很重視蔣萬安這次的參訪。

新加坡 蔣萬安 議員

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