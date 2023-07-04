大巨蛋問題誰開始？ 李四川霸氣回「是誰搞臭的才是罪人」

台北市副市長李四川日前下令民眾黨記者會不派員出席，引發民眾黨團批藐視議會，周日李四川臉書有感而發說，「有人說我傲慢，其實是他們不瞭解議事規則」。結果再度有網友在李四川臉書底下留言「大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？」李四川再度一句話霸氣回「問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人。」

李四川回應網友質疑大巨蛋的問題，表示大巨蛋問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人，馬上引發不少網友按讚。

民眾黨台北市議會黨團日前一場「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，因李四川下令官員不列席，民眾黨議員批市府藐視議會，儘管事後誤會化解，李四川周日也在臉書吐露心聲說「說實話得罪人，說謊話太狡猾」。

李四川也在臉書說，很多人事，不是不懂，而是無奈，說實話得罪人，說謊話太狡猾。看不透的偽裝，猜不透的人心，但他相信人生只有一個規律：自作自受。古往今來，因果才是人間最公平的仲裁者，感謝大家的關心，他還是繼續為市政打拚。

結果有網友在李四川臉書貼文下留言，表示大巨蛋是誰開始的？不是國民黨嗎？李四川則霸氣回應「問題不在開始，是誰搞臭的才是罪人。」