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南市議員聲援「打擊及防制活摘器官法」 禁境外器官買賣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市多名議員今天聲援「打擊及防制活摘器官法」，促請市府宣導禁止境外器官買賣。記者鄭惠仁／攝影
南市多名議員今天聲援「打擊及防制活摘器官法」，促請市府宣導禁止境外器官買賣。記者鄭惠仁／攝影

當前全球正在進行制止活摘器官暴行的人權行動，立法院正推動「打擊及防制活摘器官法」，台南市議會部分議員今天也聲援，促請市府宣導禁止境外器官買賣，同時呼籲民眾勿前往大陸從事非法器官移植。

市議員沈震東表示，立法院、多個縣市議會及台北律師公會多年來陸續通過人權提案及聲明表態譴責中共活摘器官暴行，並曾在2021年時邀請台灣國際器官移植關懷協會到議會討論相關議題的危害，建議市府應宣導民眾勿從事違反人權之器官買賣及器官移植。

市議員李宗霖建議市府應向中央法務部及衛福部，表達議會支持「反活摘之世界宣言」，並建議中央政府完成相關立法。

市議員穎艾達利表示，「反活摘之世界宣言」闡明各國也應加強民眾對於活摘器官的非法性的認識，建議南市府應周知民眾關於活摘人體器官暴行之真相，並呼籲各國合作調查活摘器官的相關暴行。

市議員盧崑福說，人權是普世價值，台灣以人權立國，希望全台灣人民都能關心、明白活摘器官問題，政府要宣導、禁止境外器官買賣，呼籲勿從事非法器官移植，譴責活摘器官暴行。

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