行道樹芒果結太多怕砸人車 北市打果大隊出動

北市人行道及公園栽種多棵芒果樹，工務局表示，每年5月都會「打果」避免果實砸到人車；但今年氣候使果樹又結果將將重新打果中，由於果實生澀，也呼籲民眾別撿。

台北市政府工務局新聞稿表示，北市人行道及公園植栽種類多樣，包含一些可食果樹，其中以芒果樹數量最多。為儘量避免落果髒污地面或砸到車輛行人，公園處每年5月起會出動「打果」大隊，搭配高空車輛進行採摘。

工務局公園路燈工程管理處表示，原本5月時已完成打果作業，但今年氣候因素導致芒果豐產，芒果樹在打果後又生長花穗結實，已重新調派工班再做一次打果工作，預計6日可完成。

公園處園藝工程隊指出，接到反映有人在信義區松山路分隔島撿拾芒果。由於打落果實生澀且難處理，不太適合食用，打下來的芒果果實會送苗圃作堆肥或作為教育解說使用。

公園處表示，芒果樹結果枝葉均高達6至12公尺以上，民眾缺乏適度採收器具、勿任意自行打果；目前列管550多株芒果樹，多選在果實未落地前打果，提醒作業時民眾勿靠近即圍觀，避免發生意外。