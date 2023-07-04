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大稻埕夏日節每週三堤外交管 北市籲搭大眾運輸

中央社／ 台北4日電

2023大稻埕夏日節7月起活動每週三將施放煙火，北市交通局表示，為因應人潮，將針對水門及堤外道路進行交通管制，管制區內YouBike也會暫停，呼籲民眾多搭大眾運輸。

台北市大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，7月1日至8月20日每週三晚間8時30分，在大稻埕碼頭及延平河濱公園進行180秒主題煙火秀，在淡水河3至5號水門間水域施放。

交通局今天新聞稿提醒，因應煙火秀人車潮，大稻埕碼頭淡5號至淡3號水門，將於每週三晚間7時至9時30分進行車輛管制，包括「淡5號」、「淡4號」水門禁止車輛進入（含機車、自行車）；「淡3號」水門車輛只出不進（大客車除外）。

另外，YouBike大稻埕碼頭站及河濱自行車租借站大稻埕站晚間6時至9時30分暫停營運租借；晚間7時至9時30分取消綠17、紅33路公車停靠堤外道路的公車站位「大稻埕碼頭」及「延平宮」。

忠孝橋及台北橋雙側人行道於晚間7時30分至9時管制通行，視狀況提前解除管制；連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道的「大地重現」陸橋及敦煌景觀平台，也都會實施人流管制措施。

交通局表示，由於每週三晚間煙火施放，預期有較多人潮及車流，建議駕駛在煙火秀前後避開行駛忠孝橋及台北橋以免塞車；參加活動民眾可搭乘捷運再步行前往活動地點。

大稻埕 煙火秀

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