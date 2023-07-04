攜手20大醫事團體推慢性病防治 北市盼提高BC肝篩檢

北市前年平均餘命84.17歲是全國最長壽都市，去年1月進入超高齡社會，衛生局今年持續推動慢性病防治，首度攜手北市20大醫事團體，擴大宣導成人預防保健、B、C型肝炎篩檢。衛生局說，北市符合B、C型肝篩檢資格約70萬人，上半年僅3成完成，盼藉衛教、好禮催檢，估年底前可望再增12萬人。

衛生局今舉辦「2023台北健康養成記，醫事團體共協力」慢性病防治系列活動開跑記者會，副市長林奕華會前也完成C肝篩檢。她表示，長壽要活得健康，慢性病更要提早預防，包含成人健康檢查與B、C型肝炎篩檢，重點在於大家要知道自己的身體狀況，尤其40歲之後，愈早知道才有辦法對症處理，也籲民眾每年身體檢查很重要。

系列活動7月開跑，「揪團做健檢，好禮獎不完」健檢登錄活動即日起至12月31日，40歲至64歲北市市民到醫療院所完成「成人預防保健服務」，或45歲至79歲、40歲至79歲原住民參與「B、C型肝炎篩檢」，登錄資料即可抽獎，月月抽20名千元禮券得主。

8月至9月「健康上上籤，作伙來解籤」代謝風險評估活動，可獲改善建議，凡參加就有機會抽中3000元商品禮券；10月至11月「健康大富翁」積點挑戰賽，民眾答題闖關累積健康積分，即可兌換各式好禮抽獎券，獎品總價值超過35萬元。