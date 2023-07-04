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新北愛心大平台醫療補助60% 日本新住民感動大讚

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
來自日本新住民的片岡先生經新北愛心大平台醫療補助支援，減低醫療負擔，感到這項服務非常有溫度，真正揪感心。 圖／紅樹林有線電視提供
來自日本新住民的片岡先生經新北愛心大平台醫療補助支援，減低醫療負擔，感到這項服務非常有溫度，真正揪感心。 圖／紅樹林有線電視提供

來自日本的片岡先生與設籍淡水區的廖小姐結婚後，回到臺灣居住，因片岡先生就醫發現罹患慢性病需長期治療，因還無法加入健保，經濟負擔相當龐大，經淡水戶政事務所愛心大平台新住民醫療補助計劃，可以補助60%，補助金額近2萬元，也讓片岡先生感到這服務非常有溫度，真正揪感心。

日本的片岡先生今(112)年初來臺後，時常感到身體不適，就醫發現罹患慢性病需長期治療，但片岡先生還無法加入健保，夫妻倆非常擔心長期治療的醫藥費，會造成經濟上龐大負擔。日前，接到淡水戶政事務愛心大平台醫療補助計劃通知，並且到戶所進行申請，更得到戶所針對新住民的醫療補助。

片岡先生感動地表示，謝謝新北市政府民政局制定利民政策時，看見初入境臺灣新住民的就醫需求，這服務非常有溫度，真正揪感心，淡水不只風景美，戶政的服務更美，住在淡水的新住民朋友可以評估個人需求適時運用。

淡水戶所表示，新北市政府於109年開始推出「愛心大平台-新住民關懷」醫療補助計劃，新住民來臺後除非有工作，否則需於6個月後才能加入全民健保，而這次案例，來從日本來到台灣結婚定居的片岡先生醫療費花了近1萬6000元，新北市愛心大平台新住民關懷計畫可以補助60%，前後完成5次醫療補助申請，申請醫療補助金額將近2萬元。

淡水戶政事務所主任張義偉表示，這項計劃目的在幫助新住民(國人配偶)生病無健保就醫時，仍可負擔得起大筆醫療費用。這項補助計畫民眾自費部分，個案最高補助5萬元，過去也已幫助數十個有需要的新住民家庭，有來自德國、日本、哥倫比亞、美國、香港、大陸……等各國家新住民，即時補助高額醫療費用，減輕新住民家庭經濟負擔，在面臨龐大醫療費用的新住民家庭提供最重要的支援與希望。

主任張義偉指出，愛心大平台醫療補助計劃提供簡單又便利的申請過程，讓有需要的人能夠快速獲得支援。只要是居住在新北市的新住民（國人配偶），符合結婚後第一次入境臺灣6個月內，且還沒有加入全民健保等條件下，準備好居留證、醫療費用單據、診斷證明書以及銀行存摺，前往新北市居住地的戶政事務所，即可申請醫療補助，個案最高補助5萬元。我們鼓勵有需要的新住民朋友積極申請醫療補助計劃，藉由補助計劃，讓更多家庭能夠獲得即時醫療照護，提升全民健康水平。

新住民 淡水

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