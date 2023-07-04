淡水沙崙路停車需求增 拖吊場9月遷移改建停車場

連接淡水與八里的重要交通建設淡江大橋，預計在2025年完工通車，過面對通車後所增加的車流量，到時淡水端沙崙路兩旁停車格勢必會改成行車空間，因此在新北市議員鄭宇恩爭取協調下，沙崙路上的拖吊場也終於找到新的場地，原址也將改建成為停車場，解決民眾停車的問題。

新北市議員鄭宇恩表示，沙崙路上的拖吊場遷移計劃早在六年前就應該進行，但當時找不到適合的地點，一直到現在希望可以盡早規劃。而現在終於能夠確定遷移作業，新的施吊場將有近50輛的汽車空間還有73輛的機車空間。

經過跨局處協調包括警察局、交通局以及文化局，而施吊場地遷移地點，經過與文化局的會勘之後，將不會影響到清法戰爭遺址，交通局也辦理土地撥用，並依警察局需求辦理工程設計作業，在今年九月完成遷移後，原來的位置將會改成平面停車場，提供沙崙路上的停車需求使用。