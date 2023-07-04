貢寮資深海女吳娥好神勇 87歲每天採海菜當運動

一年一度的漁民節慶祝大會，貢寮區漁會今(4)日舉行模範漁民的表揚，受表揚中年紀最大的資深海女吳娥女士，擔任海女工作已經超過半世紀，幾乎人生一大半都與海共生，現年已經87歲的她，現在還是每天都會到海邊採海菜，真的超神勇的。

今(4)日貢寮區漁會舉行漁民節慶祝活動，開場由家政班帶來的原住民舞蹈，還有平均七十歲以上的家政樂齡班也帶來勁歌熱舞，獲得台下滿堂采，各界代表也都來共襄盛舉，場面很熱鬧，現場周邊還有漁產品展售，讓大家一覽貢寮區漁會優質的漁產品，接著重頭戲就是模範漁民的表揚。

這次受表揚的模範漁民當中，87歲的吳娥女士是年紀最大的，她當海女已經有超過60年，人生大半輩子都與海為伍。

資深海女吳娥說，從十幾歲就開始下海學習採海菜，像現在的季節就是盛產石花，雖然年紀有了，但每天都還是會下水採海菜，就當作運動，今天能獲得模範漁民殊榮真的很開心。

漁民節慶祝活動這天，包括中央漁業署，市府農業局及漁管處，立委賴品妤，中華民國全國漁會等單位都前來共襄盛舉，也向這些勞苦功高的漁民致意。