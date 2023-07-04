平溪綠竹筍鮮甜又可口 望古里長家包辦評鑑前三名

新北市健康三寶之一的綠竹筍，現在正是盛產的季節，而平溪地區也是綠竹筍盛產地之一，加上天然的氣候條件，綠竹筍鮮甜又可口，最適合鮮食，日前平溪區綠竹筍評鑑比賽，冠軍、亞軍及季軍前三名都來自望古里里長林寶玫家中的筍園，今(4)日平溪區區長李天民也特地到里長家的筍園體驗採筍的過程，直呼真的不簡單!

平溪地區海拔較高，山區氣候涼冷，植物生長和緩，農產紮實，因此也孕育出許多農特產品，像是夏季盛產的綠竹筍和甜龍筍，保有鮮嫩、原始的好味道！為推廣食在地，吃當季，平溪區區長李天民今天也特地到筍農家中體驗採筍。

這片筍園可是大有來頭，今年的綠竹筍評鑑從34位參賽者脫穎而出，前三名皆由這裡的筍園包辦，這也是望古里里長林寶玫家族的筍園。

里長林寶玫帶著區長從發現綠竹筍冒出頭，判斷是否可採收，到實際採收一步步都細心指導。

第一次體驗採筍的區長李天民就說，採筍真的不容易，農家都是清晨五點不到開始採筍，多年下來的經驗累積，也讓筍農種出鮮甜又可口的平溪綠竹筍，歡迎大家來平溪食在地，吃當季。

望古里里長林寶玫說，綠竹筍具有「低熱量、低膽固醇、高纖維」的特性，符合現代人健康養生的飲食觀念。平溪綠竹筍口感鮮嫩多汁，最適合鮮食，雖然採筍很累，常常搞得腰酸背痛，但看到親手種植的筍子都能好好收成，就覺得很值得。