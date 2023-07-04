三芝首座機車考照練習場完工 造福機車族免奔波

三芝區民眾不論是要練習騎機車還是要考照，都要舟車勞頓到別區，為了讓三芝考機車駕照與練習更方便，市議員陳家琪會勘協助規劃三芝水口民主公王宮廟埕作為機車考照練習場地，並由三芝區公所劃設考照路線完成，預定開放時間為上午8時至下午8時，讓三芝的鄉親與學子們都可以就近的練習，便利又安全。

市議員陳家琪指出，許多的三芝鄉親反應在地都沒有一個正規的機車考照練習場，甚至是要考照還要跑到好遠的監理站，因此也在三芝區尋找一處適合的場地來劃設練習場，感謝三芝水口民主公王宮廟無償提供廟埕作為練習場的場域。

三芝區長賴小萍說，在公所前廣場有劃設練習場，只是多年前劃設，早已不符合正規考照場的規定，感謝陳家琪議員關心地方民眾的需求，邀請監理站與交通局前來會勘找尋適合的場地，近來機車考照練習場劃設完成，會勘視察後認定為正規的考場，未來民眾不論是練習還是考照都可以就近使用，相當方便。

在練習場完工後，隨即開放給民眾練習使用，目前預定開放時間為上午8時至下午8時，若是遇廟方活動時，則暫停開放，廟方與公所歡迎民眾多加使用練習，以提升路考過關的機率。而市議員陳家琪除了關心完工的場地狀況，更加也戴上安全帽騎乘機車，實地的體驗練習場上的用路感受，直說完全沒有監理站考場的緊張感受，開闊、享受徐徐風吹，真的很舒適。

為了感謝廟方無償提供土地，讓考照練習更便民，市議員陳家琪也準備了紅包要做為廟方的活動基金。而未來預計在八月將會舉辦首場的下鄉考照，歡迎民眾留意資訊踴躍報名，並且多加利用機車練習場練習，多一分準備提升考取率，也讓上路多一分安全保障。