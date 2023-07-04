公辦民營第四間 萬華龍山老服中心增設AI復能運動區

公辦民營萬華龍山老人服務暨日間照顧中心，今年增加中心服務面積，並增設AI復能運動區，今天上午舉行揭幕儀式，透過智慧設備與技術，長者在進行運動遊戲時，可以監測骨骼狀態，社會局老人福利科長楊雅茹表示，這是北市公辦民營第四間成立AI復能運動區，未來也將持續推動該技術，包含年底到明年萬華、文山老服中心也將搬遷，也回協助引進相關設備。

由社會局委託財團法人台北市立心慈善基金會經營萬華龍山老人服務暨日間照顧中心，1997年7月起在開始服務，在地深耕將近26年，今年社會局增加委託該中心服務空間面積，總面積從 367.36坪提升至427.61 坪，並在2樓新增AI復能運動區，將以AI骨架智慧鑑測技術，搭配AI遊戲地墊，設計一系列適合銀髮族的運動遊戲，鍛煉銀髮族肌肉、提高平衡能力和協調性。

中心主任楊純孝表示，特別與廠商合作租借AI監測機器，會將長者步行狀況錄製下來，分析骨骼狀態，幫助銀髮族了解自己的身體，調整運動計畫，找出潛在的身體問題和風險，楊純孝說，設備將免費提供給長者做使用，若有需要者也可以長期監測，週期通常約3到9個月，報告則會讓長者參考，透過監測內容判斷需要加強地方。

楊雅茹說明，AI和智慧設備是一種技術，要落實在長者身上，相關服務還是需要跟很多有經驗的廠商或長照機構，一起結合開發，北市目前已經有北投、士林、信義老人服務中心，都有引進類似設施，會持續針對公辦民營老服中心進行設備更新及規劃，包含今年底到明年，萬華、文山老人服務中心也將搬遷，也會協助引進相關設備，2家裝修工程及銀髮服務設備預計花費近3000萬元。

74歲林阿姨今天也特地體驗，他表示過去都使用公園運動設施，但夏天有時候很熱都不想去，今天這樣在室內運動也比較不會熱，遊戲簡單好懂，既可以運動可以動腦，比較不會得老年癡呆症；擔任志工20年的「寶媽」表示，過去3年受到疫情影響，很多長者都不敢出門，身體有所退化，透過這樣運動，更可以幫助長者，針對需要復能地方加強。