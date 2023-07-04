台中市立仁愛之家巷弄長照站啟用 服務長輩更多元

台中市唯一公設公營的老人福利機構「市立仁愛之家」，今日起正式開辦社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，由厝邊關懷協會辦理，邀請專業師資，每周二、四上午安排健康促進、預防及延緩失能等課程，邀請長輩走出家門，享受樂活人生。

仁愛之家表示，據點提供長輩共餐、志工關懷訪視，還有經絡舒活、美學素養、身體律動等多元主題，透過普及和近便的服務，創造長輩共學共融的機會；為了長輩的健康安全，仁愛之家也積極落實訪客管理、量測體溫、環境清消等防疫工作。

仁愛之家指出，自5月2日試辦以來，已有超過30位長輩參加，出席踴躍。長輩中有2位90歲以上的高齡長輩，他們和65歲的女兒一起到仁家參加據點活動，最喜歡做黏土和剪貼的手作課程，每次完成作品，回家後與親友分享獲大力稱讚，讓長輩很有成就感。

台中市社會局表示，市府持續推動各面向的老人福利措施，布建社區照顧關懷據點、拓展長青學苑終身學習、恢復老人健保補助等。敬老愛心卡7月1日起更升級可搭台鐵列車，單趟最高補助30元，還有就醫和運動等項目，內容多元全國最優，積極打造銀髮友善環境，樂活台中。